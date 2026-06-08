La Brianza festeggia con Lotto e 10eLotto vinti 50mila euro | le ricevitorie fortunate

In Brianza, due ricevitorie hanno venduto biglietti vincenti del Lotto e del 10eLotto, portando circa 50mila euro a chi ha indovinato i numeri. I premi sono stati riscossi in due punti vendita diversi. Nessuna informazione sui titolari delle ricevitorie o sui vincitori. I biglietti vincenti sono stati acquistati nelle ultime settimane. La somma vinta resta nei dettagli ufficiali delle ricevitorie coinvolte.

La dea bendata è tornata a baciare la Brianza. Grazie al Lotto e al 10eLotto alcuni fortunati giocatori si sono infatti portati a casa quasi 50mila euro. Come riporta Agipronews, la fortuna ha infatti toccato diverse ricevitorie del territorio nei concorsi di venerdì e sabato.10eLotto, vinti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di mercoledì 24 Dicembre 2025

Notizie e thread social correlati

La dea bendata bacia San Martino sulla Marrucina: vinti 50mila euro al 10eLottoNell’estrazione del 2 maggio 2026 del 10eLotto, un giocatore in Abruzzo ha vinto 50mila euro con un “9” Oro.

Leggi anche: Campania baciata dalla fortuna vinti oltre 200mila euro tra 10eLotto e Lotto

Temi più discussi: Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; La grande azienda della solidarietà. I venticinque anni della Fondazione con 3.700 progetti per fare il bene; Triathlon: il TTB Lissone festeggia il titolo italiano di Murero; Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza: quest'anno la festa di san Gerardo è speciale.

Dalla Brianza a Milano. Radio Lombardia festeggia mezzo secolo di ascoltiCinquant’anni sono un traguardo che poche realtà dell’informazione possono vantare. Radio Lombardia li festeggia oggi con l’energia di sempre, forte di una storia che affonda le radici nella Brianza e ... ilgiorno.it

La Brianza che festeggia. Tim Burton è uno show col Comune a Seregno. Musica no stop al BloomLe atmosfere gotico-fiabesche dei film di Tim Burton e le melodie dark ed evocative del compositore Danny Elfman, in un concerto-spettacolo che farà rivivere l’universo visionario del regista ... ilgiorno.it