Tempo di lettura: 2 minuti La fortuna torna a fare tappa in Campania, dove nelle ultime estrazioni di 10eLotto e Lotto sono stati distribuiti premi per oltre 200mila euro, con vincite concentrate tra le province di Caserta, Napoli e Avellino. Il colpo più alto arriva da Succivo, in provincia di Caserta, dove nel concorso di sabato 21 marzo un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 100mila euro grazie a un “9” Doppio Oro, in una giocata effettuata in via Eugenio Perrotta. Sempre nella stessa estrazione, altri premi hanno interessato la provincia di Napoli: a Pompei, lungo la Strada Statale 145, sono stati vinti 6.300 euro con un “1” Oro, mentre a Napoli, in via Emanuele Gianturco, una vincita dello stesso importo è stata realizzata con un “7” Oro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania baciata dalla fortuna vinti oltre 200mila euro tra 10eLotto e Lotto

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