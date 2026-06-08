La Biblioteca di Baiano è la prima in Italia ad utilizzare l' app Myeyes

Da avellinotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rivoluzione al servizio dellinclusione. Nasce MyEyes, un'app innovativa pensata per aiutare bambini e ragazzi ipovedenti, o con difficoltà nella lettura autonoma, ad accedere più facilmente ai contenuti scritti attraverso lintelligenza artificiale. L'app rientra nel progetto “Orizzonti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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