Basta utilizzare la Ternana per dividere che il rossoverde torni ad unire la città | IL PUNTO DI VISTA

Una città di provincia considera la propria squadra di calcio un elemento di coesione, capace di generare senso di identità e appartenenza tra i cittadini. La Ternana rappresenta un simbolo che può unire la comunità, oltre il semplice aspetto sportivo. La squadra è vista come un punto di riferimento che, se utilizzato correttamente, può contribuire a rafforzare il senso di unità tra i residenti. La sua presenza è percepita come un elemento di aggregazione, capace di superare divisioni e differenze locali.

Per una città di provincia la propria squadra di calcio è una realtà che crea aggregazione, senso d’identità, appartenenza, unione attorno a uno stemma e a dei colori. Si esulta alla stadio per un gol perché in quel momento ha segnato la tua terra, sai che insieme a te sono felici i tuoi amici, i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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