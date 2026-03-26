WhatsApp ha annunciato che, a partire da una data specifica, alcuni telefoni con sistemi operativi Android e iOS non potranno più utilizzare l’app. La decisione riguarda modelli di dispositivi con versioni di sistema più vecchie, che non riceveranno più aggiornamenti e supporto. Questa scelta si inserisce in un processo periodico di aggiornamento delle piattaforme, volto a migliorare la sicurezza e introdurre nuove funzionalità.

Come spesso accade, in particolar modo in concomitanza con l’uscita di aggiornamenti di una certa rilevanza, WhatsApp interrompe periodicamente il supporto su vecchi sistemi operativi per garantire la sicurezza dei dispositivi elettronici e agevolare l'introduzione delle nuove funzionalità. È ciò che avverrà ancora una volta nei prossimi giorni, quando l’app di messaggistica istantanea taglierà fuori dai suoi software updates una serie di cellulari ormai desueti in quanto non più in grado di supportare, per limiti nell’hardware e nel sistema operativo installato, le novità in arrivo. Proprio nelle scorse ore Meta, società madre di WhatsApp,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - WhatsApp, i telefoni Android e iOS che non potranno più utilizzare l'app: ecco da quando e quali modelli saranno esclusi

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