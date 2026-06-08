La bella gioventù !

Nella giornata della vittoria europea under 17, si è verificato un incidente nel centro città. Un veicolo ha investito un gruppo di giovani, causando almeno cinque feriti. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sulle cause dell’incidente. I feriti sono stati portati in ospedale, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso verifiche per chiarire se si tratti di un incidente o di altro. La zona è stata chiusa al traffico.

Una luce in fondo all’oscurità s’inizia a vedere Nel giorno della vittoria dell’Europa under 17 contro il Belgio anche la nazionale italiana dei Baldini ‘s Boys fa una bella figura vincendo contro gi esperti greci che ci avevano snobbato e si erano lamentati per la presenza di giovani sconosciuti La nazionali allenata da un CT tutto originale ma bravo sia nel gestire questa particolare situazione sia per aver creduto nei suoi giocatori ha giocato con cattiveria agonistica pura Quella fame e quegli occhi da tigre che erano mancati nei milliadari azzurri che avevano deluso e perso malamente in Bosnia I ragazzi invece hanno dato prova.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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