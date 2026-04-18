Da Taborro a Modesti | Un’emozione al Diana Scalpitano per la prima squadra Osimana ma che bella gioventù giallorossa

I giovani dell’Osimana si sono distinti recentemente in diverse categorie del settore giovanile. La squadra Juniores, guidata da mister Tedoldi, ha ottenuto una vittoria nel campionato regionale del girone B. Contestualmente, gli Allievi provinciali di mister Barigelletti hanno conquistato il loro secondo successo consecutivo, assicurandosi il titolo con tre giornate di anticipo. I protagonisti di queste vittorie sono già pronti a scalare le gerarchie della prima squadra.

I giovani dell’Osimana sugli scudi. Vittoria della formazione allenata da mister Tedoldi nel campionato regionale Juniores (girone B) bissata poi dagli Allievi provinciali di mister Barigelletti in trionfo con tre giornate di anticipo. Ma i giovani giallorossi lasciano il segno anche in prima squadra. Di domenica il guizzo vincente in pieno recupero dell’attaccante classe 2009, Nicolò Taborro (19 gol in stagione realizzati nella Juniores), che ha permesso di riprendere il Trodica al Diana per il pareggio finale. All’alba del match invece un altro giovane, Samuele Modesti, sfiorava il gol, non arrivando per un soffio su un pallone crossato dalla destra da Russo, peraltro all’esordio stagionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Taborro a Modesti: "Un’emozione al Diana». Scalpitano per la prima squadra. Osimana, ma che bella gioventù giallorossa Notizie correlate Battaglia al Diana, pari tra Osimana e FermanaOSIMANA 1 FERMANA 1 OSIMANA: Verdini, Falcioni, Severini, Ercoli, Patrizi, Pigini, Manini (33’ st Modesti), Domizi, Mafei, Russo (15’ st... Da Kate Winslet a Benedict Cumberbatch: era più di 200 gli invitati ieri a Windsor per la prima del suo "Finding Harmony". Una bella rivincita, dopo le tante critiche e le prese in giro subite in gioventù per la sua passione per i temi verdiDopo le tante critiche e le prese in giro subite in gioventù per la sua passione per tutto ciò che concerne l’ambiente, re Carlo III si prende...