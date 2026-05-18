Festival di Cannes 2026 Bella è la più bella? Tutti i look e i voti sul sesto red carpet

Al Festival di Cannes 2026, la sesta serata ha visto sfilare sul red carpet numerose celebrità, tra cui Carla Bruni, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey e Colman Domingo. Le star hanno indossato diversi look, attirando l’attenzione con outfit eleganti e stilosi. L’evento ha attirato fotografi e pubblico, con sfilate di abiti di alta moda e voti espressi su vari outfit. La serata ha segnato un momento di grande interesse per il lato fashion del festival.

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