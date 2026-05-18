Festival di Cannes 2026 Bella è la più bella? Tutti i look e i voti sul sesto red carpet

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Cannes 2026, la sesta serata ha visto sfilare sul red carpet numerose celebrità, tra cui Carla Bruni, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey e Colman Domingo. Le star hanno indossato diversi look, attirando l’attenzione con outfit eleganti e stilosi. L’evento ha attirato fotografi e pubblico, con sfilate di abiti di alta moda e voti espressi su vari outfit. La serata ha segnato un momento di grande interesse per il lato fashion del festival.

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Carla Bruni, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey, Colman Domingo: se volete gustarvi un po' di stile sulla Croisette, la sera giusta è questa, la sesta di un Festival che oggi fa l'upgrade di fashion. Anche grazie all'inatteso ritorno di Chiara Ferragni +++dropcap Finalmente domenica!, per citare uno a cui il cinema francese deve moltissimo. Il Festival di Cannes 2026 entra sempre più nel vivo e ci regala una delle sue serate più frizzanti, sorprendenti e appaganti: mai così tanto glamour si era visto sul red carpet in questa edizione della kermesse cinematografica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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