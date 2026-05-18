Festival di Cannes 2026 Bella è la più bella? Tutti i look e i voti sul sesto red carpet
Al Festival di Cannes 2026, la sesta serata ha visto sfilare sul red carpet numerose celebrità, tra cui Carla Bruni, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey e Colman Domingo. Le star hanno indossato diversi look, attirando l’attenzione con outfit eleganti e stilosi. L’evento ha attirato fotografi e pubblico, con sfilate di abiti di alta moda e voti espressi su vari outfit. La serata ha segnato un momento di grande interesse per il lato fashion del festival.
Carla Bruni, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey, Colman Domingo: se volete gustarvi un po' di stile sulla Croisette, la sera giusta è questa, la sesta di un Festival che oggi fa l'upgrade di fashion. Anche grazie all'inatteso ritorno di Chiara Ferragni +++dropcap Finalmente domenica!, per citare uno a cui il cinema francese deve moltissimo. Il Festival di Cannes 2026 entra sempre più nel vivo e ci regala una delle sue serate più frizzanti, sorprendenti e appaganti: mai così tanto glamour si era visto sul red carpet in questa edizione della kermesse cinematografica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Cannes 2026: Alia Bhatt is all set to walk on the red carpet of Cannes film festival
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Cate Blanchett sul red carpet del Festival di Cannes 2026 - Facebook facebook
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