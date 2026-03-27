Continuano i controlli sulle piste da sci di Piano Provenzana soccorse cinque persone

Le forze di polizia continuano a pattugliare le piste da sci di Piano Provenzana, sull’Etna, per monitorare la situazione e prevenire eventuali incidenti. Nei giorni scorsi sono state soccorse cinque persone che si erano trovate in difficoltà sulle piste. Non sono stati segnalati interventi di emergenza nelle ultime ore, mentre l’afflusso di sciatori rimane consistente, nonostante le temperature ancora rigide di questa primavera.

Prosegue il pattugliamento delle “volanti delle nevi” della polizia sulle piste da sci dell'Etna per garantire la sicurezza di coloro che, pure nei primi giorni di primavera, complici le temperature ancora rigide, continuano ad affollare gli impianti di Piano Provenzana. Negli ultimi giorni, il nucleo sciatori della questura di Catania ha soccorso 5 persone, coinvolte in alcuni lievi incidenti sulla neve, in gran parte legati a cadute accidentali, spesso dovute ad una scarsa capacità tecnica. In qualche caso, sono rimasti coinvolti anche altri cittadini, per i quali si è resa necessaria l’attivazione di un intervento di soccorso.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Continuano i controlli sulle piste da sci di Piano Provenzana, soccorse cinque persone Articoli correlati Controlli e interventi della polizia sulle piste da sci del Vco: multate 9 personeProseguono i controlli e gli interventi di soccorso della polizia sulle piste da sci di Domobianca e San Domenico.