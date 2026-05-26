Barca in avaria | tre persone soccorse sull' Alto Lago
Tre persone sono state soccorse sull'Alto Lago dopo che la loro barca ha subito un guasto. I vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza e mettere in salvo i coinvolti. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni durante l’intervento. La barca rimane in via di recupero o riparazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’avaria.
Barca in avaria e pronto intervento dei vigili del fuoco sull'Alto Lago per prestare aiuto a tre persone in difficoltà. L'allarme è scattato alle ore 19:10 di lunedì 25 maggio a Colico in località laghetto di Piona. I pompieri sono intervenuti tramite una squadra nautica del distaccamento di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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