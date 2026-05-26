Barca in avaria | tre persone soccorse sull' Alto Lago

Notizia in breve

Tre persone sono state soccorse sull'Alto Lago dopo che la loro barca ha subito un guasto. I vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza e mettere in salvo i coinvolti. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni durante l’intervento. La barca rimane in via di recupero o riparazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’avaria.