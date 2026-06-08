L' 11 giugno la Prima Notturna Città di Pescara oltre 600 iscritti per la maratona dedicata ad Adelchi Miani VIDEO
Oltre 600 iscritti partecipano alla Prima Notturna Città di Pescara, la maratona prevista per giovedì 11 giugno con partenza dall’Aurum alle 19. La corsa è dedicata ad Adelchi Miani e si svolge di sera, sotto le luci della città. La manifestazione coinvolge atleti di diverse età e livelli, e si svolge lungo un percorso cittadino che si estende per diverse ore. La maratona si conclude in serata, con premiazioni e momenti di festa.
Conto alla rovescia per la Prima Notturna Città di Pescara, la manifestazione podistica in programma giovedì 11 giugno con partenza dall'Aurum alle ore 19.30. L'iniziativa, promossa dall'Asd Pescara Marathon in collaborazione con il Comune di Pescara, nasce nel ricordo di Adelchi Miani, atleta e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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