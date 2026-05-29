Dal 9 al 18 giugno, verranno effettuati interventi di disinfestazione notturna in diverse zone della città. Le aree coinvolte saranno comunicate tramite avvisi pubblici. Durante le operazioni, sarà vietato l'accesso alle zone trattate e si raccomanda di tenere gli animali domestici lontano dai luoghi interessati. La gestione della sicurezza prevede la chiusura temporanea di alcune strade e l'adozione di misure specifiche per tutelare cittadini e animali.

? Domande chiave Quali sono le zone esatte colpite dai trattamenti tra il 9 e il 18 giugno?. Come cambierà la gestione della sicurezza per chi ha animali domestici?. Quali precauzioni devono prendere i residenti per proteggere la salute in casa?. Perché gli operatori hanno scelto di intervenire esclusivamente durante la notte?.? In Breve Coordinamento affidato al dirigente Giovanni Ramundo e al Servizio Integrato di Igiene Urbana.. Interventi notturni dalle ore 2:00 tra il 9 e il 18 giugno.. Chiusura finestre, balconi e protezione animali domestici raccomandata durante i trattamenti.. Calendario suddiviso in quattro macro-aree tra centro, periferie, borghi e frazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, disinfestazione notturna dal 9 giugno: il piano per la città

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