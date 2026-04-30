Dal 4 al 9 maggio 2026, Baronissi si prepara ad accogliere l’VIII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”. L’evento vede la partecipazione di oltre 600 giovani musicisti provenienti da vari paesi, tra cui Cina, Giappone, Russia, Svizzera e diverse regioni italiane. La competizione si svolge nella cittadina campana, coinvolgendo studenti e artisti emergenti in una settimana dedicata alle esecuzioni musicali.

Dal 4 al 9 maggio 2026 Baronissi ospita l’VIII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, con partecipanti da Cina, Giappone, Russia, Svizzera e da tutta Italia. Sarà ancora una volta la musica a trasformare Baronissi in un punto di riferimento culturale di respiro internazionale. Dal 4 al 9 maggio 2026 torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, giunto alla sua ottava edizione. L’iniziativa registra numeri in costante crescita, con oltre 600 musicisti iscritti provenienti da diverse parti del mondo. Tra i Paesi partecipanti figurano anche Cina, Giappone, Russia e Svizzera, oltre a rappresentanti di tutte le regioni italiane.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - VIII Concorso Internazionale Città di Baronissi 2026: oltre 600 giovani musicisti iscritti

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