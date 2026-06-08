Kvaratskhelia ha ricordato la finale di Champions League contro l’Inter, sottolineando che sul risultato di 2-0 niente era ancora deciso. Ha spiegato che la squadra ha continuato ad attaccare senza mollare, anche dopo il doppio vantaggio. Le sue parole si riferiscono alla vittoria ottenuta in quella partita, che lui definisce come un ricordo indelebile.

di Alberto Petrosilli Kvaratskhelia ripercorre il successo in Champions League contro i nerazzurri: «Non dimenticherò mai quella notte». Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sports Illustrated, Khvicha Kvaratskhelia è tornato a parlare della finale di Champions League vinta dal PSG contro l’ Inter, spiegando quali siano stati gli aspetti decisivi del match e ricordando le sensazioni vissute durante una delle serate più importanti della sua carriera. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter «Conoscevo il modo di giocare dell’Inter perché li avevo affrontati diverse volte. Vincere non è facile. Sono molto forti in difesa e in contropiede, così come sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Kvaratskhelia ricorda la finale con l’Inter: «Sul 2-0 nulla era deciso. Abbiamo continuato ad attaccare»

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