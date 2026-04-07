Sul fronte del calciomercato, non ci sono ancora decisioni definite riguardo al futuro di Bastoni. La situazione dipenderà molto dalle volontà del giocatore stesso e dalle trattative in corso tra il suo attuale club e altre squadre interessate. Le negoziazioni sono ancora in corso, e non sono stati comunicati dettagli ufficiali o tempistiche precise. La questione rimane aperta fino a ulteriori sviluppi.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il calciomercato Inter sta facendo i conti nelle ultime settimane con il futuro di Alessandro Bastoni. Dopo l’espulsione rimediata in Nazionale e i continui fischi dei tifosi in ogni stadio lontano da San Siro, si è fatta preponderante la voce di un possibile passaggio al Barcellona in estate. Il difensore è uno dei principali obiettivi dei blaugrana per rinforzare la difesa, soprattutto grazie alle doti tecniche palle al terra dell’ex Parma. Nulla è, però, ancora deciso: Bastoni non ha chiesto la cessione e l’Inter non ha intenzione di vendere a tutti i costi uno dei suoi giocatori principali all’interno della rosa di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nulla ancora deciso sul futuro di Bastoni: dipenderà molto dal giocatore

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