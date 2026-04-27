Kvaratskhelia ricorda Napoli e sorride | In ogni casa c' era la stessa cosa!
Durante una conferenza stampa, l’esterno di nazionalità georgiana ha parlato della sua esperienza a Napoli, sottolineando che in ogni casa si trovava la stessa cosa. Ha anche commentato la prossima partita di Champions League contro il Bayern Monaco, lasciando trasparire un sorriso mentre rispondeva alle domande. La semifinale si avvicina, e le aspettative sono alte tra i tifosi e la squadra.
L'esterno georgiano è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara d'andata della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Kvaratskhelia en Napoli fue DEMASIADO MAGICO
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