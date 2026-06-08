Kalidou Koulibaly giocherà con il Senegal nel prossimo Mondiale, affrontando le squadre di Francia, Norvegia e Iraq. Ha dichiarato che considera il Senegal la miglior nazionale al mondo e che il suo obiettivo è arrivare almeno ai quarti di finale. La squadra si prepara a disputare le partite del girone, con la speranza di avanzare nel torneo.

Kalidou Koulibaly disputerà il prossimo Mondiale con il Senegal, dove affronterà Francia, Norvegia e Iraq. Ha rilasciato un’intervista a Rmc Sport proprio in merito alla competizione intercontinentale, dichiarando di sognare in grande. Koulibaly: “Vogliamo far sognare il popolo senegalese”. “ Sappiamo di essere capaci di grandi cose e spero che ci riusciremo. Resteremo anche con i piedi per terra. È un Mondiale; sappiamo che sarà molto difficile, ma sappiamo anche di avere il talento, la qualità, l’umiltà e la professionalità per arrivare il più lontano possibile. Il nostro obiettivo sarà quello di far sognare il popolo senegalese. Io sogno in grande “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Koulibaly: “Il Senegal per me è la miglior Nazionale al mondo, sogniamo almeno i quarti di finale”

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