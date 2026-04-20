Recentemente, Altroconsumo ha pubblicato una classifica sui migliori cibi per cani disponibili in Italia. Tra i prodotti analizzati, uno di Esselunga si è posizionato come il “miglior acquisto”, mentre un altro, appartenente alla linea Miglior Cane Special Menu con pollo e verdure, è stato bocciato. La valutazione si basa su analisi di composizione e qualità, evidenziando differenze tra prodotti acquistabili al supermercato e quelli specificamente formulati per gli animali domestici.

Dal supermercato alla ciotola dei nostri amici a quattro zampe il passo è breve, ma la consapevolezza molto meno. Il reparto degli alimenti per cani viene spesso sottovalutato durante la spesa quotidiana, eppure nasconde differenze importanti in termini di qualità, ingredienti e valori nutrizionali. A fare ordine è A ltroconsumo, che ha analizzato 26 prodotti tra crocchette e umido, costruendo una classifica basata su composizione, apporto nutrizionale e grado di trasformazione. La prima distinzione fondamentale è tra mangimi completi e complementari: i primi coprono l’intero fabbisogno giornaliero del cane, i secondi vanno considerati solo come integrazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La classifica di Altroconsumo del miglior cibo per cani: Bao di Esselunga il “miglior acquisto”, bocciato Miglior Cane Special Menu con pollo e verdure

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