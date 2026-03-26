A Roma si svolge la Finale Nazionale del Green Game 2026, con la partecipazione delle studentesse e degli studenti del Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno. La competizione vede coinvolti vari istituti da tutto il paese, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale tra i giovani. La gara si svolge in una location dedicata e si concluderà con la proclamazione del vincitore nazionale.

Ci saranno anche le studentesse e gli studenti del Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno, tra i protagonisti della Finale Nazionale del Green Game 2026. L’appuntamento con l’evento finale si avvicina, confermandosi come uno dei momenti più attesi del progetto promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, alluminio bioplastica, carta e cartone, plastica e vetro. L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 10:00 al PalaTiziano di Roma, dove si ritroveranno le migliori classi delle scuole secondarie di II grado provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo nazionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - A Roma la Finale Nazionale del Green Game: in campo per il titolo nazionale il Convitto Nazionale “T. Tasso”

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