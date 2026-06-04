Un club europeo ha offerto 80 milioni di euro per Randal Kolo Muani, secondo fonti vicine al calciomercato. Il Paris Saint-Germain ha stabilito il prezzo di vendita e starebbe valutando l’offerta. La Juventus si trova a dover competere con questa proposta, mentre altri club turchi hanno mostrato interesse. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

2026-06-04 18:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Juve, concorrenza turca per Randal Kolo Muani. I bianconeri da ieri hanno definitivamente perso a zero Dusan Vlahovic, che saluta Torino da parametro zero. Detto addio il numero 9, la dirigenza è alla ricerca di un nuovo attaccante, e non è di certo un segreto come piaccia la punta francese di proprietà del Psg che ha già vissuto alcuni mesi con la maglia della Juventus. Nelle ultime ore però in corsa per Kolo Muani sarebbe entrata un’altra squadra. “Psg, Kolo Muani: ci prova il Galatasaray”. Come riportato dal sito turco Fanatik, nelle ultime ore il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul centravanti classe 1998. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Kolo Muani, non c’è solo la Juve: “Un club europeo lo vuole, il Psg ha fissato il prezzo”

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