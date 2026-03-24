Passare da Londra per trasferirsi da Parigi a Torino non è certo il più comodo dei viaggi. Come direbbe Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Randal Kolo Muani avrebbe evitato volentieri lo scalo in Inghilterra, ma non ha mai perso la speranza di tornare alla Juventus dopo i mesi trascorsi sotto la Mole in prestito da gennaio a luglio 2025. Il 27enne attaccante francese ci ha sperato in agosto quando era ai margini del Psg e a gennaio i bianconeri hanno cercato di chiudere in anticipo il suo affitto al Tottenham. Nuova fumata nera. Dopo due pali, Kolo Muani si augura di esultare questa estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Kolo Muani dice sì: vuole tornare. Il Psg pensa allo scambio con David

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