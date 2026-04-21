La Juventus ha intensificato le trattative per l'acquisto dell'attaccante francese, cercando di accelerare le operazioni prima della conclusione del mercato. L'interesse del club bianconero si scontrerebbe con una concorrenza significativa da parte di altri club europei, rendendo la trattativa più complessa. Il nome di Kolo Muani è tornato in primo piano nel mercato dei grandi attaccanti, con la Juventus pronta a definire le prossime mosse.

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© Calcionews24.com - Kolo Muani Juve, i bianconeri accelerano per l’attaccante francese: c’è da superare una concorrenza pesante

KOLO MUANI TORNA ALLA JUVENTUS ECCO COSA C’È DI VERO | ALTRO CHE RIGORE, LI ABBIAMO DEMOLITI

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