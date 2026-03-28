Juventus Kolo Muani spera di tornare alla Juve

Randal Kolo Muani sarebbe ancora interessato a trasferirsi alla Juventus, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. La sua volontà di lasciare l’attuale squadra e tornare in Italia sembra confermata, anche se al momento non ci sono ufficializzazioni ufficiali da parte dei club coinvolti. La situazione rimane da monitorare in vista delle prossime settimane di mercato.

La situazione di Kolo Muani Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Randal Kolo Muani continua a essere fortemente orientato verso la Juventus. Nonostante altre offerte dall’Europa e dall’estero, il giocatore punta sul club bianconero, apprezzando il corteggiamento ripreso a gennaio. La palla ora è nelle mani della Juve, che dovrà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kolo Muani spera di tornare alla Juve Articoli correlati Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio RomanoCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Calciomercato Juve LIVE: la Juve spera ancora in Kolo Muani, addio al sogno Tonali?Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Kolo Muani può davvero tornare alla Juve Tutti gli aggiornamenti su Kolo Muani Temi più discussi: Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e Psg al lavoro, i dettagli della trattativa; Juventus, con Vlahovic uno tra Zirkzee e Kolo Muani: idea di scambio con David, perché potrebbe accontentare tutti; Calciomercato Juventus, si accendono due piste: una in entrata, una in uscita; Calciomercato Juventus, addio a Cambiaso, pronti all'assalto di Kolo Muani. Kolo Muani aspetta solo la Juventus: rifiutate tutte le offerteIl futuro di Randal Kolo Muani torna a intrecciarsi con le strategie di mercato della Juventus. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’attaccante francese avrebbe preso una ... tuttojuve.com Kolo Muani, priorità alla Juve nonostante le maxi offerte estere: il PSG lo ha già messo fuori dal progetto. Le ultimeKolo Muani, priorità alla Juve nonostante le maxi offerte estere: il PSG lo ha già messo fuori dal progetto. Le ultime ... calcionews24.com Kolo Muani continua ad essere orientato su un possibile ritorno alla Juventus. Il giocatore sta avendo proposte da altri club europei e non, ma il francese aspetta la Juve. Vediamo se il club torinese vorrà affondare, in questo momento il pallino è nelle mani bia - facebook.com facebook Kolo Muani continua ad essere orientato su un possibile ritorno alla Juventus. Il giocatore sta avendo proposte da altri club europei e non, ma il francese aspetta la Juve. Vediamo se il club torinese vorrà affondare, in questo momento il pallino è nelle mani bia x.com