Kolo Muani e la Juventus | i dettagli di una trattativa infinita

Kolo Muani e la Juventus sono al centro di una lunga trattativa di trasferimento. La trattativa tra il club e l’entourage del calciatore è ancora in corso, con negoziati che si sono protratti nel tempo. Finora non ci sono state conferme definitive né un accordo ufficiale. La questione riguarda le modalità di pagamento e le condizioni contrattuali, ma nessuna delle parti ha ancora annunciato una conclusione positiva o negativa.

Kolo Muani alla Juventus ha assunto i contorni di una trattativa infinita: cosa c’è dietro il possibile sbarco (finalmente) del francese a Torino. La storia di mercato tra Kolo Muani e la Juventus sembra destinata a rimanere tribolata fino all’ultimo. Anche in questa sessione, che potrebbe finalmente segnare il capitolo decisivo per il ritorno dell’attaccante a Torino, esiste la concreta possibilità che le tempistiche si dilatino, rischiando di andare per le lunghe persino oltre la chiusura delle operazioni legate ad Alexander Sorloth. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il fulcro della questione è sempre lo stesso: l’aspetto squisitamente economico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Spalletti VUOLE la PUNTA e la Juventus CHIAMA Kolo Muani ma sembra una TRATTATIVA IMPOSSIBILE

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