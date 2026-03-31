Kolo Muani Juventus la trattativa può ripartire da basi concrete | fissato il prezzo del cartellino Le cifre

Una trattativa tra il giocatore e la squadra italiana potrebbe riprendere, dopo che sono stati definiti i dettagli economici sulla cifra richiesta per il suo trasferimento. La trattativa si basa su un prezzo stabilito per il cartellino del calciatore, che potrebbe facilitare un nuovo accordo tra le parti coinvolte. La situazione si sblocca grazie alla definizione di questa cifra, elemento chiave per il proseguimento delle negoziazioni.

di Angelo Ciarletta Kolo Muani Juventus, la trattativa per il suo ritorno a Torino può ripartire da basi concrete: ecco il prezzo del suo cartellino. I dettagli. La Juve ha individuato il profilo ideale per potenziare il proprio reparto offensivo in vista delle prossime settimane. Secondo l’analisi di Tuttosport, il nome caldo è quello di Randal Kolo Muani. ULTIMISSIME JUVE LIVE Dopo essere stato vicino al trasferimento già nella scorsa estate e nel mercato invernale, la trattativa sembra pronta a ripartire con basi concrete. Il club francese ha fissato il prezzo del cartellino poco sopra i 30 milioni di euro. I dirigenti bianconeri sono ora compatti nel ritenere che la punta possa rappresentare la soluzione definitiva ai problemi realizzativi emersi durante la stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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