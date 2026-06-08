Kimi tra record e il sogno Mondiale La Ferrari può sperare di insidiarlo?

Il pilota ha stabilito il record di essere il più giovane a vincere a Montecarlo, oltre a essere l’unico ad aver ottenuto la pole position, il miglior giro in gara e la vittoria nel gran premio. La Ferrari potrebbe tentare di avvicinarsi a questi risultati.

Solo record, uno dopo l’altro. Il pilota più giovane a vincere a Montecarlo, l ‘unico che ha realizzato la pole position, fatto il miglior giro in gara e vinto il gran premio. Il terzo italiano a vincere nel Principato dopo Riccardo Patrese (1982) e Jarno Trulli (2004). Ma soprattutto il pilota in testa al Mondiale piloti con 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton grazie alle cinque vittorie consecutive ottenute nel 2026. Kimi Antonelli è un ragazzino bolognese di neanche vent’anni con la faccia simpatica e i boccoli a circondargli il viso, nato da una famiglia normale con il papà che ha sempre avuto la passione per i motori e l’ha trasmessa al figlio sin dai primi anni di vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Hamilton Just Did Something No Modern F1 Driver Would Dare Attempt

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Comunque vada in Formula 1 ci sarà un prima e un dopo Kimi Antonelli Il teenager azzurro batte il precedente record che apparteneva a Lewis Hamilton che nel 2008 aveva 23 anni, 4 mesi e 18 giorni #F1 #Formula1 #MonacoGP #Antonelli x.com

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