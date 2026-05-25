Kimi Antonelli da record | può vincere il Mondiale a 19 anni? Crollano le quote e i bookie ci credono
Dopo il quarto trionfo consecutivo, il pilota italiano di 19 anni si avvicina alla vittoria del Mondiale. Le quote dei bookmaker sono cambiate, con le scommesse che ora favoriscono la sua vittoria finale. Con questa serie di risultati, il giovane si conferma come il principale candidato alla conquista del titolo iridato in questa stagione.
Dopo il quarto successo consecutivo, il giovane pilota bolognese è diventato il grande favorito per il titolo mondiale piloti: Russel il principale rivale Quattro successi di fila nei primi cinque Gran Premi della stagione: nessuno come Kimi Antonelli nella storia della Formula 1, soprattutto all'età di 19 anni. Il giovane pilota bolognese, adesso, diventa il grande favorito per la successione a Lando Norris, campione del mondo in carica. E allora scopriamo le quote Kimi Antonelli vincente mondiale piloti Formula 1 che si concluderà il 6 dicembre ad Abu Dhabi. Chi pensava che fosse fuoco di paglia o una mina vagante del momento, dovrà ricredersi dopo il trionfo nel Gran Premio del Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Esuberanza, leggerezza e consapevolezza, ma non solo: perché Kimi Antonelli può davvero vincere il MondialeKimi Antonelli si prepara a una stagione importante nel mondo delle corse, con entusiasmo e determinazione.
Temi più discussi: La quarta vien da sé, Antonelli domina anche a Montreal: è un poker leggendario; Tutti amano Kimi Antonelli. Da Jannik Sinner a Lionel Messi, il mondo dello sport ha eletto il pilota italiano suo nuovo preferito • Formula 1; F1, il nuovo cambiamento regolamentare è un’occasione d’oro per i giovani piloti; Kimi Antonelli ha vinto ancora.
Kimi Antonelli potrebbe stampare un altro record a Montreal. Prima di lui, soltanto Damon Hill e Mika Häkkinen erano riusciti a conquistare i loro primi tre successi in altrettanti weekend consecutivi. Ma il GP del Canada 2026 potrebbe portare il pilota Mercede facebook
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