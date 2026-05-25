Dopo il quarto successo consecutivo, il giovane pilota bolognese è diventato il grande favorito per il titolo mondiale piloti: Russel il principale rivale Quattro successi di fila nei primi cinque Gran Premi della stagione: nessuno come Kimi Antonelli nella storia della Formula 1, soprattutto all'età di 19 anni. Il giovane pilota bolognese, adesso, diventa il grande favorito per la successione a Lando Norris, campione del mondo in carica. E allora scopriamo le quote Kimi Antonelli vincente mondiale piloti Formula 1 che si concluderà il 6 dicembre ad Abu Dhabi. Chi pensava che fosse fuoco di paglia o una mina vagante del momento, dovrà ricredersi dopo il trionfo nel Gran Premio del Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli da record: può vincere il Mondiale a 19 anni? Crollano le quote e i bookie ci credono

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Esuberanza, leggerezza e consapevolezza, ma non solo: perché Kimi Antonelli può davvero vincere il MondialeKimi Antonelli si prepara a una stagione importante nel mondo delle corse, con entusiasmo e determinazione.

Temi più discussi: La quarta vien da sé, Antonelli domina anche a Montreal: è un poker leggendario; Tutti amano Kimi Antonelli. Da Jannik Sinner a Lionel Messi, il mondo dello sport ha eletto il pilota italiano suo nuovo preferito • Formula 1; F1, il nuovo cambiamento regolamentare è un’occasione d’oro per i giovani piloti; Kimi Antonelli ha vinto ancora.

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