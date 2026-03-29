Kimi Antonelli trionfa in Giappone ma non festeggia con lo champagne | la legge glielo ha vietato

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, ma non ha potuto brindare con lo champagne durante la cerimonia di premiazione. La legge giapponese vieta a chi ha meno di 20 anni di consumare bevande alcoliche, quindi Antonelli ha optato per una bevanda analcolica. La regola si applica a tutti i partecipanti, indipendentemente dal risultato ottenuto in gara.

Antonelli non ha potuto festeggiare con lo champagne il trionfo del Gp del Giappone. Per Kimi solo una bevanda analcolica, perché una legge del Giappone impedisce a chi ha meno di 20 anni di bere alcolici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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