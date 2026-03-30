Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone a Suzuka, portandosi in testa al campionato. Il pilota ha completato la gara senza festeggiamenti con lo champagne, perché ha ancora 16 anni e non può consumarlo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giovane, che si era già distinto in precedenti competizioni. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue curve impegnative.

Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Giappone a Suzuka e si porta in testa al Mondiale di Formula 1, ma la scena più curiosa non è la vittoria in sé: è il momento del podio, quando il pilota bolognese alza in aria una bottiglia di bevanda analcolica mentre Piastri e Leclerc brindano con lo champagne. Non è una scelta personale. È la legge. In Giappone, consumare alcolici è vietato a chi non ha ancora compiuto 20 anni. Antonelli è nato il 25 agosto 2006 e, al momento della gara, ne aveva appena 19. Una norma che vale per tutti, senza eccezioni, nemmeno per il vincitore di un Gran Premio. Vale la pena ricordare che il Paese ha abbassato la maggiore età da 20 a 18 anni il 1° aprile 2022, ma ha mantenuto intatto il limite dei 20 anni sia per l’acquisto di alcolici sia per quello del tabacco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Kimi Antonelli trionfa in Giappone, ma festeggia “a secco”: troppo giovane per lo champagne

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