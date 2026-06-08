Nella giornata di domenica, le partite di tennis e le gare di auto hanno attirato un vasto pubblico televisivo. Le trasmissioni sportive hanno registrato picchi di ascolto, con milioni di spettatori collegati contemporaneamente. Le partite di tennis hanno visto protagonisti giovani talenti italiani, mentre le corse automobilistiche hanno coinvolto piloti emergenti. La programmazione sportiva ha mantenuto un alto livello di interesse tra gli spettatori italiani.

Lo sport italiano continua a mietere successi, e non solo nella maniera propriamente detta. Anche in tv continuano i numeri positivi quando si tratta di seguire Andrea Kimi Antonelli che non smette di vincere in F1 (con il GP di Monaco fanno cinque) e Flavio Cobolli, capace di lottare finché il fisico glielo ha permesso nella finale del Roland Garros 2026. Partiamo proprio dall’ultimo atto dello Slam parigino, trasmesso in tv in chiaro su Nove. Il dato, in questo caso, è ufficialmente calcolato in 2.605.000 telespettatori sul tasto 9 del telecomando, corrispondenti al 22% di share tra le 15:20 e le 20:12 (un intervallo un po’ più ampio rispetto all’effettiva durata del match). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli e Flavio Cobolli, una domenica pomeriggio super anche negli ascolti tv

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Cobolli sogna Parigi, Antonelli vola a Monaco: domenica azzurra da brividi

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Kimi #Antonelli a 19 anni è il più giovane pilota #F1 di sempre a vincere a Montecarlo, 5° podio consecutivo di stagione. Flavio #Cobolli, 24 anni, ha lottato come un leone nella finale del Roland Garros vinta da Zverev ed è nella top ten ATP. Video TikTok x.com

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