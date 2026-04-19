Wec a Imola fan in delirio per Kimi Antonelli | una domenica da star tra autografi e selfie

Durante la giornata dedicata alle competizioni del World Endurance Championship a Imola, i tifosi si sono concentrati su un giovane pilota italiano, che ha attirato l’attenzione con una serie di autografi e selfie. Nonostante la cornice fosse quella di una classica gara di endurance, il pubblico ha mostrato grande entusiasmo per Antonelli, che ha ricevuto numerosi attestati di affetto tra le tribune e i paddock. La manifestazione ha visto anche altri partecipanti, ma il nome del giovane ha dominato l’atmosfera.

Non è stata una domenica qualunque sulle rive del Santerno. Nonostante i motori che rombano in pista fossero quelli del Wec (World Endurance Championship) per la “6 Ore di Imola”, il nome che è rimbalzato tra le tribune e ha fatto tremare le recinzioni del paddock è stato quello di Kimi Antonelli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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