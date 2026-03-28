Nella giornata di oggi, Kimi Antonelli si è qualificato in prima posizione al Gran Premio di Suzuka, mentre Jannik Sinner ha raggiunto la finale a Miami. Entrambi rappresentano rispettivamente il motorsport e il tennis italiano in una domenica che si preannuncia ricca di appuntamenti importanti.

Con Kimi Antonelli in pole position al GP di Suzuka, in Giappone, e Jannik Sinner in finale a Miami si preannuncia una domenica memorabile. Il merito è di due ragazzi giovanissimi, che nello stesso giorno occuperanno il palcoscenico di due sport globali, diversissimi eppure misteriosamente compatibili. Tra tennis e Formula 1 esiste una parentela che Sinner, da appassionato di corse, ha raccontato bene: in entrambi contano i dettagli, la ripetizione, la precisione, la capacità di stare soli dentro una pressione che da fuori sembra astratta. In questi giorni Jannik ha parlato apertamente della sua amicizia con Kimi. Dopo Indian Wells gli ha scritto un messaggio e ha detto che l’Italia è fortunata ad avere un talento così. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Kimi Antonelli in pole a Suzuka e Jannik Sinner in finale a Miami sono il meglio dello sport italiano in una domenica che potrebbe essere perfetta

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Da Kimi Antonelli a Jannik Sinner, tra talento italiano e amicizia veraSono nati entrambi nel mese che l’Italia celebra come quello delle ferie, agosto, ma a cinque anni di distanza.

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