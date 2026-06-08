Spalletti valuta di affidarsi a Kim o Juan Jesus per la difesa, entrambi fedelissimi durante il suo precedente incarico. Le due opzioni sono state accostate a una squadra di Serie A, ma le strategie di mercato di quest’ultima sono diverse. La decisione finale sulla scelta dei difensori dipenderà da vari fattori legati alle esigenze tattiche e alle offerte contrattuali. Entrambi i giocatori hanno già collaborato con l’attuale tecnico in passato.

di Luca Fioretti Kim e Juan Jesus, fedelissimi di Spalletti ai tempi del Napoli, accostati alla Juventus ma le strategie della Continassa sono opposte. I radar della Juventus continuano a scandagliare il mercato dei difensori centrali, guardando con particolare insistenza a profili che conoscono già alla perfezione la filosofia calcistica della guida tecnica. Nelle ultime Juventus news trapelate, sono stati accostati ai bianconeri i nomi di Juan Jesus e Min-jae Kim per la difesa, due vecchie conoscenze che Luciano Spalletti ha già avuto e valorizzato al massimo durante la sua trionfale esperienza al Napoli. La prospettiva di riabbracciare un fedelissimo per blindare la retroguardia bianconera stuzzica l’ambiente, ma le due candidature portano a valutazioni societarie radicalmente opposte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim o Juan Jesus: Spalletti mette gli occhi sui due fedelissimi per la difesa, ma su chi conviene puntare? L’analisi

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