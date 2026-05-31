Spalletti sta considerando di portare di nuovo Juan Jesus alla Juventus. La decisione sarebbe motivata da esigenze tattiche, dato che il tecnico valuta il difensore brasiliano come una soluzione utile per la rosa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative in corso o sulla durata del contratto. La possibile riconferma di Juan Jesus si inserisce nelle strategie di rafforzamento della squadra.

Spalletti potrebbe portare alla Juve Juan Jesus: il motivo è tattico, cosa c’è dietro l’interesse dei bianconeri per il brasiliano. Il calciomercato della Juventus si accende con una suggestione a sorpresa dettata direttamente da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, per rinforzare il reparto arretrato bianconero, avrebbe espressamente richiesto l’acquisto di Juan Jesus – lo riporta il Corriere dello Sport. Non si tratta affatto di una scelta casuale, ma di una mossa di mercato studiata nei minimi dettagli, fondata su una caratteristica ben precisa del difensore brasiliano: la sua straordinaria duttilità tattica. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il legame nato alla Roma e l’evoluzione a Napoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti pensa ai fedelissimi, voci su Juan Jesus: perché potrebbe portarlo (di nuovo) con sé. C’è una motivazione precisa

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