La Juventus sta valutando l'acquisto di Juan Jesus, difensore in uscita dal Napoli, a parametro zero. La decisione deriva dalla possibile partenza di Bremer, che potrebbe lasciare vuoto in difesa. La società bianconera ha individuato nel brasiliano un profilo adatto alle esigenze della squadra. La trattativa si concentra sull'ingaggio e sulla disponibilità del giocatore, senza accordi definitivi ancora raggiunti.

Il nome di Juan Jesus torna sul mercato, e stavolta a muoversi è la Juventus. Lo racconta il Corriere dello Sport: la difesa bianconera “ dovrà fronteggiare la probabile partenza di Bremer”, e tra i profili individuati da Luciano Spalletti c’è proprio il brasiliano in uscita dal Napoli. Un intreccio che ha una sua logica precisa, fatta di conoscenza diretta e di convenienza economica. “il nuovo nome è Juan Jesus, in scadenza di contratto col Napoli, che Spalletti ha avuto alle sue dipendenza sia alla Roma, sia nell’esperienza napoletana” Perché proprio Juan Jesus. La pista nasce dal rapporto con l’allenatore. Spalletti ha avuto Juan Jesus alle sue dipendenze sia ai tempi della Roma sia nell’esperienza napoletana: lo conosce, sa cosa può dargli, e lo vedrebbe bene come tassello d’esperienza per una retroguardia da ricostruire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti pesca in casa Napoli: Juan Jesus a parametro zero per la difesa della Juve

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