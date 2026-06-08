Durante il Gran Premio di Monaco, una celebrità ha attirato l’attenzione con un abito molto sensuale, rubando i riflettori alla corsa. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di alto livello, ma questa figura ha dominato la scena con il suo look. La presenza ha suscitato molte discussioni tra i presenti e sui social. Nessun altro dettaglio sulla sua identità o sull’abbigliamento è stato rivelato ufficialmente.

Il circuito di Monte Carlo è da sempre quel palcoscenico dove la velocità della Formula 1 incontra l’alta società internazionale, ma l’edizione appena conclusasi del Gran Premio di Monaco ha visto una sola, indiscussa regina. Stiamo parlando di Kim Kardashian, la quale ha letteralmente catalizzato i riflettori del Principato trasformando il paddock e le feste sugli yacht nelle sue personali passerelle di seduzione e stile. Accompagnata dalla sorella Khloé al solo scopo di far sentire tutto il suo supporto al fidanzato Lewis Hamilton, l’imprenditrice statunitense è riuscita persino a ribadire per l’ennesima volta il suo status di fashion icon globale, rubando l’attenzione dei media e oscurando, per il più importante dei weekend, persino i motori più ruggenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kim Kardashian ruba la scena al Gran Premio di Monaco: l’abito è sensualissimo

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Kim Kardashian Ruba la Scena al Gran Premio di Montecarlo

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