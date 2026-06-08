Kim Kardashian a Montecarlo ‘ruba’ asciugamano ad Antonelli e bacia Hamilton

Durante il Gran Premio di Montecarlo, un episodio ha attirato l'attenzione: una donna ha preso un asciugamano da un giovane pilota e poi si è avvicinata a un altro pilota, baciandolo sulla guancia. La donna, nota per essere un'imprenditrice americana, si trovava tra il pubblico e ha assistito alla gara, vinta da Antonelli con Hamilton al secondo posto. La scena si è conclusa con la donna che si è allontanata dopo l'interazione.

(Adnkronos) – Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assistito al Gran Premio di Montecarlo andato in scena ieri, vinto da Antonelli con Hamilton secondo. Kardashian non è, ovviamente, passata inosservata, raccogliendo su di sé le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kim Kardashian al GP di Montecarlo oscura Hamilton con un look mozzafiatoKim Kardashian ha attirato l'attenzione al Gran Premio di Montecarlo con un look particolarmente vistoso, oscurando le altre presenze sul circuito.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton vanno a convivere?Recentemente si è diffusa la notizia di una possibile convivenza tra la celebrità statunitense e il pilota britannico.

Temi più discussi: Ecco Kim Kardashian: a Monte-Carlo per seguire Hamilton; Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al GP di Monaco (e i riflettori sono tutti per loro); Kim Kardashian illumina la Formula 1 Montecarlo: body trasparente e cuffie Ferrari; Gp Monaco, visita speciale per Hamilton: Kim Kardashian nel paddock Ferrari.

sportmediaset.mediaset.it/foto/formula1/… Cosaaaaa? Una vestita come una cafoncella di paese illumina #F1? Da ridere! #Hamilton è gay, #Kardashian le serve per salvare le apparenze....e gli sponsor x.com

Kim Kardashian a Montecarlo, 'ruba' asciugamano ad Antonelli e bacia Hamilton(Adnkronos) - Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assi ... msn.com

GP Monaco, Kim Kardashian nel paddock Ferrari per sostenere il compagno Lewis Hamilton: body in pizzo e jeansLa star americana è arrivata nel Principato con un look super sensuale per sostenere il campione britannico durante il weekend più glamour della Formula 1. E non è passata inosservata ... corriere.it