Kim Kardashian a Montecarlo ‘ruba’ asciugamano ad Antonelli e bacia Hamilton

Da webmagazine24.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Montecarlo, un episodio ha attirato l'attenzione: una donna ha preso un asciugamano da un giovane pilota e poi si è avvicinata a un altro pilota, baciandolo sulla guancia. La donna, nota per essere un'imprenditrice americana, si trovava tra il pubblico e ha assistito alla gara, vinta da Antonelli con Hamilton al secondo posto. La scena si è conclusa con la donna che si è allontanata dopo l'interazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assistito al Gran Premio di Montecarlo andato in scena ieri, vinto da Antonelli con Hamilton secondo. Kardashian non è, ovviamente, passata inosservata, raccogliendo su di sé le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Kim Kardashian al GP di Montecarlo oscura Hamilton con un look mozzafiatoKim Kardashian ha attirato l'attenzione al Gran Premio di Montecarlo con un look particolarmente vistoso, oscurando le altre presenze sul circuito.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton vanno a convivere?Recentemente si è diffusa la notizia di una possibile convivenza tra la celebrità statunitense e il pilota britannico.

Temi più discussi: Ecco Kim Kardashian: a Monte-Carlo per seguire Hamilton; Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al GP di Monaco (e i riflettori sono tutti per loro); Kim Kardashian illumina la Formula 1 Montecarlo: body trasparente e cuffie Ferrari; Gp Monaco, visita speciale per Hamilton: Kim Kardashian nel paddock Ferrari.

kim kardashian kim kardashian a montecarloKim Kardashian a Montecarlo, 'ruba' asciugamano ad Antonelli e bacia Hamilton(Adnkronos) - Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assi ... msn.com

kim kardashian kim kardashian a montecarloGP Monaco, Kim Kardashian nel paddock Ferrari per sostenere il compagno Lewis Hamilton: body in pizzo e jeansLa star americana è arrivata nel Principato con un look super sensuale per sostenere il campione britannico durante il weekend più glamour della Formula 1. E non è passata inosservata ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web