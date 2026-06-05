charlene di monaco ad alta seduzione abito rosso ferrari prima del gran premio

Charlene di Monaco è stata vista indossare un abito rosso Ferrari prima del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo. La presenza della principessa ha attirato l’attenzione dei media, mentre si trovava in zona. L’evento si svolge nel fine settimana dedicato alla gara, che richiede un’intensa attività per i partecipanti e gli ospiti. La principessa ha partecipato a diverse occasioni pubbliche legate alla manifestazione, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Charlene di Monaco sta vivendo probabilmente il periodo più impegnativo dell’anno, quello del weekend in cui si svolge il Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo. La Principessa è letteralmente scesa in pista, sulla griglia di partenza, indossando un lungo abito rosso che ha fatto subito pensare alla Ferrari, per celebrare i vigili del fuoco. Ma procediamo con ordine. Charlene di Monaco seduce con l’abito rosso. Dopo la partecipazione alla processione del Corpus Domini cui ha assistito dal balcone della Rocca insieme ad Alberto, Charlene di Monaco ha decisamente voltato pagina e ha iniziato a dedicarsi a tutti gli eventi legati al Gran Premio di Formula 1 che si disputa a Montecarlo domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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