Prosegue la caccia dei bianconeri a un nuovo difensore centrale: il pallino di Spalletti è sempre il coreano. In attesa di definire con l’Atletico Madrid l’operazione Sorloth, la Juventus si muove sul mercato anche per rinforzare la difesa. L’oggetto dei desideri della dirigenza di corso Galileo Ferraris e di Luciano Spalletti si chiama Kim Min-jae, centrale coreano classe ’96 di proprietà del Bayern Monaco. E ora dalla Germania arrivano ottime notizie per i tifosi bianconeri. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’, il Bayern non considererebbe incedibile l’ex Napoli e sarebbe pronto a privarsene in caso di offerta interessante. Kim ha un valore di mercato di 20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve, e dunque l’affare tra il club torinese e quello di Monaco di Baviera sembra destinato ad entrare presto nel vivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kim-Juve, c’è l’apertura del Bayern: affare possibile

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Juve, Kim acquisto possibile in difesa: il Bayern apre alla cessioneKim Min-Jae, difensore centrale classe 1996 del Bayern Monaco e della nazionale della Corea del Sud, resta il primo obiettivo della Juve in difesa. tuttojuve.com

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