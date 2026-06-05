di Luca Fioretti Il difensore spinge per il ritorno in Serie A, ma il Bayern Monaco fa muro e spara alto: la situazione relativa al futuro di Kim. Il mercato dei difensori in casa Juventus si arricchisce di un capitolo che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, è arrivato il primo sì da parte di Kim Min-jae al trasferimento in bianconero. Il centrale coreano tornerebbe molto volentieri nel campionato di Serie A e, soprattutto, spinge per riabbracciare e lavorare nuovamente con Spalletti, il tecnico con cui ha condiviso la straordinaria cavalcata scudetto ai tempi del Napoli. L’accordo con il giocatore rappresenta una base solidissima, ma lo scoglio principale è adesso rappresentato dal Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Partito l’assalto a Kim: sì del difensore alla Juve e a Spalletti, ma spaventa la valutazione del Bayern. Ultime

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Kim alla Juve, come è andata la stagione del difensore con Spalletti al Napoli? I numeri di quell’annoDurante la stagione passata, il difensore ha giocato con il Napoli sotto la guida di Spalletti, accumulando un totale di 35 presenze in campionato.

Kim alla Juve, l’acquisto del difensore si può fare solo a una determinata condizione. Di cosa si trattaL'acquisto del difensore coreano da parte della Juve dipende da una condizione specifica.

Temi più discussi: Estrema destra polacca all’assalto delle grandi città, cade il sindaco di Cracovia; Zapatero e l'inchiesta sul Psoe in Spagna, la posizione di Sanchez; Santa Marinella, Damiano Gasparri, primo, lancia l'assalto al ballottaggio; Turchia, una strategia di ristrutturazione contro l’opposizione.

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