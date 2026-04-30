La Juventus continua a monitorare da vicino il difensore coreano del Bayern Monaco. La società bianconera sta valutando l'opportunità di portare il giocatore in Italia, e nelle ultime ore sono emerse nuove informazioni sulla trattativa. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la pista rimane aperta e l'interesse dei bianconeri è confermato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

di Francesco Spagnolo Kim Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore coreano del Bayern. Ma per il momento non c’è una trattativa concreta. Il mercato dei difensori centrali si scalda improvvisamente e il nome che sta facendo sognare i tifosi bianconeri è quello di un vecchio conoscente del campionato italiano. Il binomio Kim Juve sta diventando una delle tracce più calde per la prossima sessione estiva, alimentato dalle recenti indiscrezioni lanciate da uno dei massimi esperti di trasferimenti. Nel corso dell’ultimo episodio del podcast Caffe Di Marzio, nato dalla sinergia tra TMW e Gianlucadimarzio.com, il giornalista ha fatto il punto della situazione sulla difesa bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim Juve, i bianconeri restano sulle tracce del coreano. Affare possibile? Le novità sulla trattativa. Ultime

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