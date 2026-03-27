Kessié che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus

La trattativa per il ritorno di Kessié in Serie A si fa sempre più complicata, con diverse squadre interessate al suo acquisto. Recentemente si è aggiunta anche una squadra del massimo campionato italiano, che ha manifestato interesse ufficiale per il calciatore. Al momento, non ci sono ancora accordi definitivi tra le parti coinvolte. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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