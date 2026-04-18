Darwin Nunez alla Juventus possibile ritorno di fiamma | l’uruguaiano vuole lasciare subito l’Arabia Saudita! Cosa succede ora

Da juventusnews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante uruguaiano, attualmente in Arabia Saudita, desidera lasciare la lega araba per tornare in Europa. La Juventus sta valutando un possibile ritorno del giocatore, mentre il Napoli si è inserito nella corsa al suo acquisto. La trattativa tra le parti coinvolge anche altre squadre italiane, con l’obiettivo di definire il trasferimento nel prossimo mercato. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali.

di Luca Fioretti Darwin Nunez alla Juventus, l’attaccante uruguaiano sogna il ritorno in Europa e la dirigenza sfida il Napoli per il prezioso cartellino. Il calciomercato internazionale regala continuamente  grandissime sorprese  e dinamiche inattese.  Darwin Nunez  sta vivendo un momento  fortemente complicato  all’interno dell’ Al-Hilal: complice il clima di  totale instabilità  societaria creatosi con la cessione del  70 % delle quote dal Fondo PIF alla Kingdom Holding Company, il centravanti sarebbe ormai convinto di lasciare. Come riportato da  Calciomercato.com, il classe  1999  si troverebbe di fatto fuori rosa, impossibilitato a scendere in  campo: una  delicatissima situazione  che spinge il ragazzo a riflettere sul proprio futuro, sognando di tornare a competere in Europa da  assoluto protagonista  e dimostrare il suo talento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

darwin nunez alla juventus possibile ritorno di fiamma l8217uruguaiano vuole lasciare subito l8217arabia saudita cosa succede ora
© Juventusnews24.com - Darwin Nunez alla Juventus, possibile ritorno di fiamma: l’uruguaiano vuole lasciare subito l’Arabia Saudita! Cosa succede ora

Notizie correlate

Calciomercato Juventus, occhi sull’Arabia Saudita: i bianconeri puntano Darwin NúnezLa vittoria contro il Genoa allo Stadium del lunedì di Pasquetta ha accorciato le distanze della Juventus dal 4° posto, che consentirebbe l’accesso...

Juventus, assalto a Darwin Nunez: pronti i passi per l’uruguaianoLa Juventus ha avviato un’indagine per valutare l’acquisto di Darwin Nunez, attualmente sotto contratto con l’Al-Hilal.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Juventus si muove per Darwin Núñez: l’attaccante torna in Europa?; Calciomercato Juve, torna di moda Darwin Nuñez: perché può lasciare l'Arabia | Blog by Sisal; Romano: Darwin Nunez e la Juve, ecco cosa filtra al momento sull’operazione e le voci; Darwin Nunez-Juve, ritorno di fiamma: perché piace a Spalletti, primi sondaggi e possibile formula.

darwin nunez darwin nunez alla juventusDarwin Nunez vuole lasciare l'Al-Hilal: ci pensa Juve, c'è anche il NapoliComplice anche il clima di instabilità creatosi attorno alla società con la cessione da parte del Fondo PIF del 70% delle quote la Kingdom Holding Company del principe Bin ... tuttojuve.com

Juventus, non solo Kolo Muani: nel mirino Hojlund e Nunez!Nunez alla Juventus – La Juventus ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione che vedrà l’esordio in campionato contro il Parma, in programma, domenica 24 agosto alle ore 20:45, tra ... fantamaster.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.