L’attaccante uruguaiano, attualmente in Arabia Saudita, desidera lasciare la lega araba per tornare in Europa. La Juventus sta valutando un possibile ritorno del giocatore, mentre il Napoli si è inserito nella corsa al suo acquisto. La trattativa tra le parti coinvolge anche altre squadre italiane, con l’obiettivo di definire il trasferimento nel prossimo mercato. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali.

di Luca Fioretti Darwin Nunez alla Juventus, l’attaccante uruguaiano sogna il ritorno in Europa e la dirigenza sfida il Napoli per il prezioso cartellino. Il calciomercato internazionale regala continuamente grandissime sorprese e dinamiche inattese. Darwin Nunez sta vivendo un momento fortemente complicato all’interno dell’ Al-Hilal: complice il clima di totale instabilità societaria creatosi con la cessione del 70 % delle quote dal Fondo PIF alla Kingdom Holding Company, il centravanti sarebbe ormai convinto di lasciare. Come riportato da Calciomercato.com, il classe 1999 si troverebbe di fatto fuori rosa, impossibilitato a scendere in campo: una delicatissima situazione che spinge il ragazzo a riflettere sul proprio futuro, sognando di tornare a competere in Europa da assoluto protagonista e dimostrare il suo talento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Darwin Nunez alla Juventus, possibile ritorno di fiamma: l’uruguaiano vuole lasciare subito l’Arabia Saudita! Cosa succede ora

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