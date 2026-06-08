Kering ha ritirato i licenziamenti unilaterali previsti per i siti italiani di Alexander McQueen, dopo lo sciopero del 20 maggio. L’accordo è stato raggiunto al Ministero del Lavoro, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e alle richieste sindacali. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e proteste sul territorio. Nessun licenziamento sarà effettuato nei prossimi mesi, secondo quanto comunicato dalle parti coinvolte.

Il colosso del lusso Kering ha ritirato il piano di licenziamenti unilaterali per i siti produttivi italiani del marchio Alexander McQueen, piegandosi alla pressione sindacale. L’intesa è stata raggiunta il 4 giugno al Ministero del Lavoro tra le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e l’azienda ha ribaltato l’impostazione iniziale della società. Il blocco degli esuberi forzati segue il maxi sciopero del 20 maggio scorso a Scandicci, dove quasi mille lavoratori erano scesi in piazza per contestare il piano di riorganizzazione presentato dal Ceo Luca de Meo. I termini dell’accordo: stop ai licenziamenti e incentivi. L’accordo, votato e approvato all’unanimità dai lavoratori di McQueen in assemblea, ridefinisce le modalità di gestione dell’eccedenza di personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Kering fa marcia indietro sui licenziamenti Alexander McQueen: accordo raggiunto al Ministero dopo lo sciopero del 20 maggio. I sindacati: “Merito della determinazione dei lavoratori”

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