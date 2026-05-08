Il 20 maggio prossimo si terrà uno sciopero generale dei dipendenti di un gruppo di moda, in risposta a 54 licenziamenti giudicati inaccettabili. La decisione coinvolge l’intera filiera e si accompagna alla segnalazione di un tentativo di trovare nuovo personale all’esterno, mentre si procede con i tagli. A ottobre 2025, i lavoratori avevano già manifestato contro le decisioni dell’azienda, che in passato erano state associate anche a questioni di smart working.

A ottobre 2025, quando i lavoratori Kering incrociarono le braccia, qualcuno provò a ridurre quella protesta a una vertenza sullo smart working. Oggi, con il piano ReconKering presentato ai mercati, il caso Alexander McQueen aperto e 54 esuberi dichiarati tra Scandicci, Novara e Parabiago, quella lettura appare quantomeno parziale. Per la Filctem Cgil il punto era già allora un altro: il progressivo deterioramento delle relazioni sindacali e l’esclusione dei rappresentanti dei lavoratori dalle scelte strategiche del gruppo. Ora quello scenario, secondo il sindacato, si è fatto molto più concreto e il 20 maggio è stata proclamata una nuova giornata di mobilitazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Inaccettabili 54 licenziamenti in Alexander McQueen, a rischio l’intera filiera. Stanno facendo l’elefante a fette, ma mentre tagliano cercano personale all’esterno”: sciopero generale dei dipendenti Kering il 20 maggio

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Kering: il 20 maggio sciopero in tutto il Gruppo - Filctem; Kering: sindacati proclamano sciopero il 20 maggio, piano 'ReconKering' mai discusso; Moda, sciopero dei lavoratori del gruppo Kering.

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