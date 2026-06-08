Katia Ricciarelli al Premio Caivano 2026 | l' VIII edizione celebra eccellenze e riscatto
Il soprano Katia Ricciarelli sarà l'ospite d'onore della serata di gala del Premio Caivano 2026, che si terrà durante l’VIII edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Sveglia Caivano.
Il soprano Katia Ricciarelli sarà l'ospite d'onore della serata di gala del Premio Caivano 2026, la manifestazione giunta alla sua VIII edizione organizzata dall'associazione Sveglia Caivano. La cerimonia si terrà il 19 giugno 2026, a partire dalle ore 20.00, nella cornice del Palazzo Marchesale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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