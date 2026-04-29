Le stanze dell' opera | al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco Araiza

Al Circolo Artistico di Arezzo si tengono due incontri nell’ambito della terza edizione de “Le Stanze dell’Opera”, un percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Le lezioni sono condotte da Katia Ricciarelli e Francisco Araiza, artisti di grande riconoscimento nel campo dell’opera lirica. L’evento si svolge nelle sale del circolo, che ospitano i sessioni dedicate a studenti e appassionati.

Nell’ambito della terza edizione de “Le Stanze dell’Opera”, prestigioso percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il Circolo Artistico di Arezzo è lieto di aprire le proprie sale a due appuntamenti di straordinario valore artistico e culturale.Il progetto, sotto la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Sanremo 2026 al via con polemica, Katia Ricciarelli: “18 anni di vita con Baudo non contano?”Nella prima conferenza stampa di Sanremo 2026, Fiorello ha augurato a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della settantaseiesima edizione... Leggi anche: Katia Ricciarelli festeggia alla Biennale di Milano i suoi ottant’anni Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stanze dell’opera, dopo Gallo torna la Ricciarelli; Il grande baritono Lucio Gallo da Le stanze dell'Opera con Mario Cassi: Essere qui è un onore. In arrivo Ricciarelli, fino a luglio borse di studio per talenti. Il grande baritono Lucio Gallo da Le stanze dell'Opera con Mario Cassi : Essere qui è un onoreArezzo, 28 aprile 2026 – Si è conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de Le Stanze dell’Opera, il progetto f ... lanazione.it