Reggio Calabria Katia Ricciarelli e i Queenmania | rock e lirica insieme

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria si terrà un evento in cui si uniscono musica classica e rock, con la partecipazione di Katia Ricciarelli e il gruppo Queenmania. La cantante lirica sarà protagonista di un concerto che mescola brani di musica lirica e successi dei Queen. L’appuntamento rappresenta un'occasione per ascoltare un mix di generi diversi, con Ricciarelli che interpreterà alcuni dei pezzi più noti dei Queen in chiave lirica.

? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione dei Queen grazie alla voce di Ricciarelli?. Chi guiderà idealmente il viaggio musicale tra rock e lirica?. Perché questo incontro tra generi opposti è considerato un esperimento unico?. Dove si possono acquistare i biglietti per questo evento straordinario?.? In Breve Enrico Ruggeri partecipa al progetto con un contributo vocale registrato.. Queenmania vanta una carriera europea avviata nel 2006.. Biglietti acquistabili presso i punti vendita o sul portale Ticketone.. Evento presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria il 1 giugno.. Il 1 giugno prossimo, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà un incontro artistico inedito che vedrà Katia Ricciarelli e i Queenmania condividere lo stesso palcoscenico nello Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Reggio Calabria, Katia Ricciarelli e i Queenmania: rock e lirica insieme

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