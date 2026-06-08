Il torneo di karate al Budokan di Salsomaggiore ha visto due atleti conquistare la medaglia d'oro e complessivamente cinque podi. Tra i vincitori figurano rappresentanti di San Mauro, che hanno ottenuto un oro storico. Aurora Maniero ha ottenuto il suo primo successo a livello nazionale, dominando la competizione. I risultati si riferiscono a diverse categorie e rappresentano un risultato significativo per le rispettive squadre.

Chi sono gli atleti che hanno conquistato l'oro storico per San Mauro?. Come ha fatto Aurora Maniero a dominare il suo debutto nazionale?. Quale preparazione ha permesso al trio Senior di battere i campioni?. Come utilizzeranno i maestri questo slancio per i giovani cadetti?.? In Breve Aurora Maniero vince oro nel Kata e bronzo nel Kumite al debutto nazionale.. Lorenzo Ceccarelli ottiene il terzo posto dopo eliminazioni tra 60 atleti cadetti.. Il trio Berardi, Migliorini e Figliuzzi conquista il primo oro storico a squadre.. I maestri Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli guidano nove atleti durante il weekend.. Il Budokan conquista Salsomaggiore con cinque podi e due ori nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate: il Budokan brilla a Salsomaggiore con 2 ori e 5 podi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Karate, per il Budokan successo ai campionati assoluti: cinque podi, due ori nazionaliNel fine settimana del 6 e 7 giugno, Salsomaggiore Terme ha accolto i Campionati Nazionali Assoluti di karate Fikta, con oltre 500 atleti italiani in...

Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessiviGli Europei di judo 2026 si sono svolti a Tbilisi, in Georgia, e si sono conclusi con l’Italia che si è posizionata al quarto posto nel medagliere.

Budokan Karate San Mauro Pascoli brilla ai Campionati Nazionali FiktaGrande successo per gli atleti agonisti del Budokan Karate di San Mauro Pascoli che sono stati protagonisti ai Campionati Nazionali Fikta presso l’Opiquad Arena di Monza. Nella scuola dei maestri ... ilrestodelcarlino.it

Karate, trofeo Heart Cup. Otto medaglie al BudokanOttimo esordio per il Budokan Karate San Mauro Pascoli guidato dai maestri Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli, che al primo anno di partecipazione al trofeo internazionale ‘Heart Cup’ ha ottenuto un ... ilrestodelcarlino.it