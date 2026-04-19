Medagliere Europei judo 2026 | Italia quarta con due ori e quattro podi complessivi

Gli Europei di judo 2026 si sono svolti a Tbilisi, in Georgia, e si sono conclusi con l’Italia che si è posizionata al quarto posto nel medagliere. La squadra azzurra ha ottenuto due medaglie d’oro e in totale quattro podi, grazie anche a una giornata finale ricca di successi. La competizione ha visto partecipanti da diversi paesi europei, con diverse categorie di peso in gara.

Si sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi. Il primato va ai padroni di casa della Georgia con 4 ori, 2 argenti ed un bronzo. Il palmares di Alice Bellandi: non solo la Tripla Corona, ma tutti i metalli a Europei e Mondiali! Judo, Asya Tavano bronzo tra i pesi massimi agli Europei! L’Italia chiude con 4 medaglie Quanti soldi hanno guadagnato Bellandi e Pirelli con l’oro agli Europei di judo? Tra venalità e gloria Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kg Si aprono nel segno marcatissimo dell’Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessivi Judo Campionato Italiano Assoluto A1 2025 Tatami3 Notizie correlate Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con due ori e cinque podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia è quarta con 7 ori e 16 podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Russo d’argento a Lignano Sabbiadoro. Italia prima nel medagliere; Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara. Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessiviSi sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l'Italia chiude al quarto posto nel medagliere ... oasport.it Europei di judo, Alice Bellandi si prende l'ultimo oro che le mancavaLa campionessa mondiale e olimpica non aveva mai vinto il titolo continentale, che arriva finalmente a Tbilisi. Trionfa anche Gennaro Pirelli ... corrieredellosport.it DIRETTA LIVE - quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, che si concludono sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Quattro i titoli in palio. l'Italia si affida alla campionessa olimpica Alice Bellandi per rimpinguare il medagliere. minu - facebook.com facebook