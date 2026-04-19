Medagliere Europei judo 2026 | Italia quarta con due ori e quattro podi complessivi

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Europei di judo 2026 si sono svolti a Tbilisi, in Georgia, e si sono conclusi con l’Italia che si è posizionata al quarto posto nel medagliere. La squadra azzurra ha ottenuto due medaglie d’oro e in totale quattro podi, grazie anche a una giornata finale ricca di successi. La competizione ha visto partecipanti da diversi paesi europei, con diverse categorie di peso in gara.

Si sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi. Il primato va ai padroni di casa della Georgia con 4 ori, 2 argenti ed un bronzo. Il palmares di Alice Bellandi: non solo la Tripla Corona, ma tutti i metalli a Europei e Mondiali! Judo, Asya Tavano bronzo tra i pesi massimi agli Europei! L’Italia chiude con 4 medaglie Quanti soldi hanno guadagnato Bellandi e Pirelli con l’oro agli Europei di judo? Tra venalità e gloria Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kg Si aprono nel segno marcatissimo dell’Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana.🔗 Leggi su Oasport.it

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